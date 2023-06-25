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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يهنئ السيسي بثورة يونيو وعيد الأضحى

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصرى بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك ، كما قدم التهنئة لمواطنى القاهرة والعاملين بها بمناسبة احتفال القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٤.

وأكد محافظ القاهرة أن العالم وقف احترامًا عند يوم ٣٠ يونيو لأنه حقق إرادة الشعب المصرى وعبر عن اصراره على اعلاء كلمته فى اختيار مصيره .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جميع الانجازات التى تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة لتحقيق التنمية المستدامة ، مضيفًا أن ما يحدث فى مصر من انجازات أصبح موضع تقدير العالم بأسره ، كما أصبحت مصر بفضلها سوق واعدة للاستثمار .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام  ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار ٢٤ ساعة وتم رفع درجة الإستعداد القصوى بها وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة استعدادًا لإستقبال عيد الأضحى المبارك مع تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى  ، كما تم إعلان حالة الطوارئ في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة .

وشدد محافظ القاهرة خلال الإجتماع على ضرورة التوسع فى نشر منافذ البيع بكافة أحياء العاصمة لتوفير السلع الغذائية واللحوم لإحداث توازن بالأسعار بالأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

القاهرة محافظ القاهرة ثورة ٣٠ يونيو عيد الأضحى

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