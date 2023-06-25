قتلى في تحطم طائرة بالعاصمة الروسية

أعلنت الطوارئ الروسية في مقاطعة موسكو، اليوم الأحد، تحطم طائرة خفيفة اليوم الأحد، ومقتل شخصين كانا على متنها.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال مصدر مطلع لوكالة "تاس": "تحطمت طائرة خفيفة قرب مدينة ستوبينو في ضواحي موسكو، وقتل شخصان كانا على متنها".

وأضاف أن رجال الإنقاذ والإطفاء في طريقهم إلى مكان الحادث.

وفي سياق أخر، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف جلادكوف، إسقاط مسيرة أوكرانية قرب مدينة فالويكي بالمقاطعة.

وكتب جلادكوف في صفحته على "تليجرام": "أسقطت دفاعاتنا الجوية مسيرة أوكرانية فوق قرية دولجويه قرب مدينة فالويكي".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تعاين موقع الحادث