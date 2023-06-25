ابن الملياردير البريطاني المفقود في غواصة تيتانيك: أفضل أب على الإطلاق

أشاد أبناء الملياردير البريطاني المغامر هاميش هاردينج به، بعد أن فقد هو وأربعة آخرين حياتهم في رحلة استكشافية بغواصة تيتانيك.
و وصف أحد أبناء السيد هاردينج والده الراحل بأنه: "أفضل أب يمكن أن أطلبه على الإطلاق".
قال الابن ، الذي لم يذكر اسمه ولكنه أصدر بيانًا من خلال Action Aviation ، “كان والدي رجل أعمال عنيدًا يعمل بجد - ولكن الأهم من ذلك أنه كان أفضل أب يمكن أن أطلبه على الإطلاق”.
واضاف الابن "أي شخص قابل والدي في أي وقت مضى سوف يمتدح شخصيته المرحة، وأخلاقياته في العمل ، وكرمه المستمر. "ستكون حياتي ناجحة إذا كنت حتى نصف الرجل الذي هو عليه، لقد رحل والدي لكنني لن أنساه أبدًا ".
وقال الابن الثاني لهاميش هاردينغ ، والذي لم يذكر اسمه في البيان الصادر عن شركة أكشن أفييشن ، إنه كان "أبًا محبًا ورجل عائلة ورجل أعمال حازمًا ولا يكل".
وتابع البيان: "في كل هذه المجالات ، سعى باستمرار ليكون أفضل رجل يمكنه أن يكون ولم يفعل شيئًا في منتصف الطريق.
وقال البيان "المليء بالحكمة والنصائح الحياتية دائمًا لمنحها ، جعل أنا وأخي الأشخاص الذين نحن اليوم، لقد كان رجلاً مفعمًا بالحيوية وجذابًا ، بفضل ثقل شخصيته ، رفع ودعم كل من حوله.