ابن الملياردير البريطاني المفقود في غواصة تيتانيك: أفضل أب على الإطلاق

أشاد أبناء الملياردير البريطاني المغامر هاميش هاردينج به، بعد أن فقد هو وأربعة آخرين حياتهم في رحلة استكشافية بغواصة تيتانيك.

و وصف أحد أبناء السيد هاردينج والده الراحل بأنه: "أفضل أب يمكن أن أطلبه على الإطلاق".

قال الابن ، الذي لم يذكر اسمه ولكنه أصدر بيانًا من خلال Action Aviation ، “كان والدي رجل أعمال عنيدًا يعمل بجد - ولكن الأهم من ذلك أنه كان أفضل أب يمكن أن أطلبه على الإطلاق”.

الملياردير البريطاني المغامر هاميش هاردينج

واضاف الابن "أي شخص قابل والدي في أي وقت مضى سوف يمتدح شخصيته المرحة، وأخلاقياته في العمل ، وكرمه المستمر. "ستكون حياتي ناجحة إذا كنت حتى نصف الرجل الذي هو عليه، لقد رحل والدي لكنني لن أنساه أبدًا ".

وقال الابن الثاني لهاميش هاردينغ ، والذي لم يذكر اسمه في البيان الصادر عن شركة أكشن أفييشن ، إنه كان "أبًا محبًا ورجل عائلة ورجل أعمال حازمًا ولا يكل".

وتابع البيان: "في كل هذه المجالات ، سعى باستمرار ليكون أفضل رجل يمكنه أن يكون ولم يفعل شيئًا في منتصف الطريق.

وقال البيان "المليء بالحكمة والنصائح الحياتية دائمًا لمنحها ، جعل أنا وأخي الأشخاص الذين نحن اليوم، لقد كان رجلاً مفعمًا بالحيوية وجذابًا ، بفضل ثقل شخصيته ، رفع ودعم كل من حوله.