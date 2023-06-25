عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحقيقة غابت| أول تعليق من حسين الشحات عقب تجديد عقده مع الأهلي

صدى البلد

أعرب حسين الشحات نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق لمدة ٣ سنوات .

وكتب حسين الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” :" الحمد لله دائمآ وابدا، تستمر حكاية بدأت من سنوات وسنوات، بدأت من المدرج  الي ارض الملعب مشوار مليئ بانجازات وبطولات وتتويجات مرتبطة دائمآ بكيان كبير تفتخر به".

وتابع "النادي الأهلي كبير القارة الافريقية، وها هي الحكاية تستمر وتمتد لسنوات أخرى، وستبدأ وكأنه اليوم الأول بالتي شيرت الاحمر المزين بنسر الأهلي الذي يحلق دائمآ في كل مكان في العالم لا يستريح ولا يتوقف عن التحليق ، وكذلك طموحى مع هذا الكيان لن يتوقف".

وواصل:"تحدث الكثير واجتهد، لكن الحقيقة غابت عن الكثير،  جمهور الأهلي العظيم لأجلكم تكون التضحيات فإن تراب الأهلي ذهب، سر مع الاهلي تعرف مكانته ومنها مكانتك، شكرآ امى الغالية ورحم الله ابي ، شكرا زوجتى الغالية واولادي واخوتي وكل من كان بجوارى وسيظل دائمآ . "

احتفل اللاعب حسين الشحات بتجديد عقدة مع النادي الاهلي لمدة ثلاثة سنوات، وظهر حسين الشحات وهو يحمل قميص الأهلي وعليه رقم 2026 مع شقيقه محمد ووكيل أعماله فى نفس الوقت وعدد من أصدقائه.

تفاصيل عقد حسين الشحات مع الأهلي
تمكن أمير توفيق مسئول التعاقدات بالنادي الأهلي، من الحصول على توقيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر حسين الشحات، لتجديد التعاقد لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقع حسين الشحات على عقد لمدة 3 مواسم مقبلة، بدءا من الموسم المقبل وحتى صيف 2026، على أن يحصل الشحات على 43 مليون جنيه في الـ3 مواسم، بالإضافة إلى بعض الحملات الإعلانية من جانب الرعاة.


واتفق الطرفان على التجديد لمدة 3 سنوات، ويحصل "الشحات" في السنة الأولى على 14 مليون وفي السنة الثانية نفس القيمة، وفي السنة الثالثة يحصل على 15 مليون جنيه بدون نسب مشاركة، وبهذا يكون أجر حسين الشحات شهريا مع النادي الاهلي مليون 194 ألف جنيه مصري.

ما علاقة كولر بعقد حسين الشحات؟
كان قرار التجديد لحسين الشحات جاء بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

الأهلى اللاعب حسين الشحات النادي الأهلي تفاصيل عقد حسين الشحات مع الاهلي حسين الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك| السيسي يستقبل رئيس وزراء الهند.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى

ترشيحاتنا

هاخد رأيه في تدريب منتخب مصر .. ما علاقة جوارديولا بمدرب الزمالك؟

اعتراف أمريكي صادم.. الكشف عن سقوط مدوٍ للجيش الأوكراني بعد هجوم كارثي

تحت رعاية الرئيس السيسي .. الحكومة تطلق حملة 100 يوم صحة

محلل أمريكي: مخاوف واشنطن أوقفت هجوم زيلينسكي المضاد ضد روسيا بعد إعلان تمرد فاجنر|تقرير

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

شاهد .. لقطات جوية لـ المسجد الحرام وقت طواف الحجاج وأداء المناسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

فيديو

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ