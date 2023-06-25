الحقيقة غابت| أول تعليق من حسين الشحات عقب تجديد عقده مع الأهلي

أعرب حسين الشحات نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق لمدة ٣ سنوات .

وكتب حسين الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” :" الحمد لله دائمآ وابدا، تستمر حكاية بدأت من سنوات وسنوات، بدأت من المدرج الي ارض الملعب مشوار مليئ بانجازات وبطولات وتتويجات مرتبطة دائمآ بكيان كبير تفتخر به".

وتابع "النادي الأهلي كبير القارة الافريقية، وها هي الحكاية تستمر وتمتد لسنوات أخرى، وستبدأ وكأنه اليوم الأول بالتي شيرت الاحمر المزين بنسر الأهلي الذي يحلق دائمآ في كل مكان في العالم لا يستريح ولا يتوقف عن التحليق ، وكذلك طموحى مع هذا الكيان لن يتوقف".

وواصل:"تحدث الكثير واجتهد، لكن الحقيقة غابت عن الكثير، جمهور الأهلي العظيم لأجلكم تكون التضحيات فإن تراب الأهلي ذهب، سر مع الاهلي تعرف مكانته ومنها مكانتك، شكرآ امى الغالية ورحم الله ابي ، شكرا زوجتى الغالية واولادي واخوتي وكل من كان بجوارى وسيظل دائمآ . "

احتفل اللاعب حسين الشحات بتجديد عقدة مع النادي الاهلي لمدة ثلاثة سنوات، وظهر حسين الشحات وهو يحمل قميص الأهلي وعليه رقم 2026 مع شقيقه محمد ووكيل أعماله فى نفس الوقت وعدد من أصدقائه.

تفاصيل عقد حسين الشحات مع الأهلي

تمكن أمير توفيق مسئول التعاقدات بالنادي الأهلي، من الحصول على توقيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر حسين الشحات، لتجديد التعاقد لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقع حسين الشحات على عقد لمدة 3 مواسم مقبلة، بدءا من الموسم المقبل وحتى صيف 2026، على أن يحصل الشحات على 43 مليون جنيه في الـ3 مواسم، بالإضافة إلى بعض الحملات الإعلانية من جانب الرعاة.



واتفق الطرفان على التجديد لمدة 3 سنوات، ويحصل "الشحات" في السنة الأولى على 14 مليون وفي السنة الثانية نفس القيمة، وفي السنة الثالثة يحصل على 15 مليون جنيه بدون نسب مشاركة، وبهذا يكون أجر حسين الشحات شهريا مع النادي الاهلي مليون 194 ألف جنيه مصري.

ما علاقة كولر بعقد حسين الشحات؟

كان قرار التجديد لحسين الشحات جاء بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.