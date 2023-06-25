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رئيس التحرير
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رياضة

صبحي يشهد توقيع عقد رعاية لـ 4 أبطال استعدادا لأولمبياد باريس 2024

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع عقد رعاية بنك saib، بالتعاون مع شركة روابط الرياضية لـ ٤ من أبطال مصر لأولمبياد وبارالمبياد باريس 2024، بحضور طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك saib، الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة روابط الرياضية، الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، وعدد من رؤساء الاتحادات، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود بنك saib المتواصلة لدعم المواهب المصرية في كافة المجالات لاسيما الرياضية فى ظل الإنجازات غير المسبوقة التى حققها أبطالنا الرياضيون، حيث يستكمل البنك جهوده لمساندتهم استعداداً للبطولات الدولية والعالمية وأولمبياد وبارالمبياد باريس 2024.

وتشمل عقود الرعاية كلا من اللاعب ايهاب عبد الرحمن بطل مصر في العاب القوى لرمي الرمح، اللاعبة سلمى أيمن بطلة مصر في الخماسي الحديث، اللاعبة البارالمبية آية أيمن بطلة السباحة البارالمبية، واللاعب مدحت معتز بطل سلاح السيف.

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى اهتمام الوزارة برعاية ودعم الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة متطلباتهم فى ضوء تهيئة الأجواء والظروف المحيطة بهم؛ لتحفيزهم على التركيز، والاستعداد الأمثل لمختلف البطولات الدولية سعياً لاستدامة تحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.

وقدم وزير الرياضة الشكر والتقدير لمختلف الكيانات الاقتصادية والبنوك المصرية على التعاون المثمر مع الوزارة فى دعم المشروعات والبرامج، ورعاية اللاعبين الرياضيين، مشيراً إلى أن رعاية "saib" لعدد من اللاعبين الواعدين يُضاف إلى برامج الرعاية التى تسعى وزارة الشباب والرياضة لتوفيرها لأبطال مصر.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى سياسة الوزارة الرامية إلى اكتشاف الموهوبين فى جميع الألعاب الرياضية على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج من أبرزها مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى، والذى يُقدم مجموعة واعدة من الأبطال للمنتخبات الوطنية ، والتنسيق الدورى مع الاتحادات الرياضية واللجنة  الأوليمبية  لمتابعة الخطط التنفيذية لإعداد اللاعبين وحصر احتياجاتهم ، ودمجهم فى برامج رعاية محددة بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والكيانات الاقتصادية.

ومن جهته، أكد طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك saib حرص البنك على استمرار رعايته لأبطال مصر في مختلف المجالات الرياضية، تحفيزاً للاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عالميًّا في مختلف المحافل الدولية، لاسيما بعد النجاحات التي حققها أبطال مصر على المستوى العالمي.

أشار "الخولي الى أن دعم البنك للأبطال الرياضيين انطلاقاً من دور البنك الريادي في دعم الرياضة المصرية، وما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصري، والتي تسهم في صناعة أجيال جديدة من الرياضيين، عبر توفير كافة المقومات والإمكانيات اللازمة للمواهب الرياضية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة روابط الرياضية أن ملتحق فيي أوليمبياد طوكيو هو إنجاز بمعنى الكلمة فى تاريخ المشاركات المصرية بعد حصد ٦ ميداليات بواقع لأول مرة، مشيراً إلى أن أوليمبياد باريس سوف تشهد عدداً اكبر في الميداليات.

وأشار "الملاح" إلى أن شركة روابط الرياضية عملت منذ البداية على توفير كافة سبل الدعم للاعبين الذين تتولى رعايتهم، مقدماً الشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل للابطال ودوره الكبير فى الإنجازات الرياضية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

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