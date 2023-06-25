بإطلالة لافتة.. زوجة نجم الأهلي تستمتع بوقتها رفقة نجلها

شاركت لويزا ماركيز زوجة البرازيلي برونو سافيو لاعب النادى الأهلي متابعيها وجمهورها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها علي موقع "انستجرام".

وظهرت لويزا، وهى تستمتع بوقتها رفقة نجلها ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتتميز زوجة سافيو برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جسدها الممشوق.



يذكر أن النادى الأهلى تعاقد مع البرازيلي برونو سافيو بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم مع خيار التمديد موسماً رابعاً، قادما من نادى بوليفار البوليفى، ليصبح البرازيلي الرابع في تاريخ النادى الأهلى.