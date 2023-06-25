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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

صدى البلد

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية اليوم، الأحد، بقبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم على حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوى.

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كما قررت إحالة القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، ونظرها في يوليو المقبل.

وكانت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة الشيمي، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بعد اتهامها بتصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها عن طريق تحويلات عبر أحد التطبيقات، بعد زيادة نسب المشاهدات.

وبدأت الواقعة، عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكتروني باسم "سلمى الشيمي - Salma Elshlmy" على تطبيقيات مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام - تيك توك - يوتيوب"، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.
وبإجراء التحريات السرية، أمكن تحديد هوية المذكورة وتبين أنها تدعى "سلمى.ك.ع.م.ال" وشهرتها "سلمى الشيمي"، 29 عاما، وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، أثناء عودتها على الرحلة القادمة من دولة الإمارات "دبي". تم ترحيل "الشيمي" من القاهرة إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية واستكمال التحقيقات معها أمام نيابة الشئون المالية والتجارية، لوجود محل إقامة للمتهمة بمنطقة البيطاش. 
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم إحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية، لنظر القضية، والتي أصدرت حكما بالسجن عامين على الشيمي.

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عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

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