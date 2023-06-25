ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

يساعدك الجرجير على دعم صحة قلبك بشكل كبير، حيث يعمل على خفض نسب الكوليسترول في الجسم، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة وأيضاً السكتة الدماغية..



تعرف أكثر على فوائد الجرجير الصحية التي تجعله جزء أساسي في وجباتك وفقا لموقع هيلثى..

فوائد الجرجير

1- الجرجير غني بالمعادن والفيتامينات

يحتوي الجرجير على العديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة الأساسية. كما إن الجرجير غني بالحديد، وحمض الفوليك، واليود، والفوسفور، والكالسيوم، والفيتامينات A ، C و E. وأيضاً هو من أقوى مضادات الأكسدة، مما يعطي الجرجير تأثيراً قوياً مضاداً للالتهابات.

2- الجرجير يكافح الشيخوخة

أثبتت الدراسات الحديثة إن حبة الجرجير، لها دور مهم في مكافحة الشيخوخة والوقاية من سرطان الجلد. حيث يمكن استخدامها لعلاج الإكزيما والتهابات الجلد المختلفة. كذلك يساعد الجرجير في الحفاظ على صحة الجلد والشعر، كما إن محتواه من اليود مهم للغدة الدرقية.

3- مكافحة السرطان

من المعروف إن الخضروات الداكنة، مثل الجرجير والبروكلي والقرنبيط، تحتوي على: يمكن لمضادات الأكسدة القوية (الفيتامينات A ، C ، K)، مواجهة ومكافحة الجذور الحرة. كما تمت دراسة المواد الكيميائية النباتية المتحللة إلى أيزوثيوسيانات، لإثبات التأثيرات الفعالة المضادة للسرطان. كذلك أثبتت العديد من الدراسات دور الجرجير في مكافحة السرطان، وخاصةً سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستاتا. كما إنه يقلل بشكل فعال من خطر الإصابة بسرطان الدم وسرطان الكلى.

4- علاج الالتهابات

يمكن استخدام الجرجير أيضًا في علاج التهابات الجهاز التنفسي، وهو من الأطعمة الغنية بالحديد. خاصةً في حالات فقر الدم وفقر الدم.



5- علاج أمراض الجهاز الهضمي

يعتبر الجرجير مقوي للكبد، ويمكن استخدامه لعلاج أمراض الجهاز الهضمي المختلفة، وكذلك حصوات الكلى والنقرس.

6-مفيد لمرضي السكر

من فوائد الجرجير إنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية، لذلك فهو مناسب جداً للأغراض التالية. كذلك تقليل مستويات الكوليسترول الضارة في الدم. كما يتحكم وينظم مستويات السكر المرتفعة في الدم، عن طريق إبطاء امتصاصه في الأمعاء. لذلك قد يلعب دوراً رئيسياً في علاج مرضى السكري.



7- تعزيز صحة القلب

الجرجير غني بالبوتاسيوم الذي يمكنه التحكم في ضغط الدم وخفضه. والبوتاسيوم مكون يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والحفاظ على توازن الماء في الجسم. يمكن للجرجير أيضاً أن يمنع تصلب الشرايين، بسبب كمية كبيرة من اللوتين

8- تعزيز صحة العيون

بالإضافة إلى اللوتين والزياكسانثين، يحتوي الجرجير أيضاً على الكثير من فيتامين أ وبيتا كاروتين (أحد مضادات الأكسدة القوية). مما يجعله يلعب دوراً مهماً في الجوانب التالية: الحفاظ على صحة عينيك. كبار السن، هم الأكثر

عرضة لخطر الضمور البقعي.

