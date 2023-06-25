عمر حسن يوسف يفتح النار على يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر

فتح الفنان عمر حسن يوسف النار الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر بعد المماطلة فى تجديد عقود عقودهم مع نادى الزمالك خلال الفترة تم المقبلة.

وكتب نجل الفنان حسن يوسف عبر حسابه علي فيسبوك "هو ليه كل الدوشة ديه علي سيف جعفر و يوسف أسامة نبيه. ميمشوا مع الف سلامة، ديه لعيبة عادية جدا علي فكرة"

وعلى جانب آخر تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت امس على ملعب استاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب في دور ربع نهائي كأس مصر يوم 4 يوليو المقبل.