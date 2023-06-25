الديب أبو علي: يجب علينا تغيير ثقافة الارتباط والزواج

تحدث الكاتب الصحفي الديب ابو علي، عن مشاكل الزواج، قائلا: في بعض الأحيان يبالغ الأهل في شروط ومتطلبات الزواج، متابعا:" معظم الطلبات تكون مادية من أجل ضمان مستقبل ابنتهم".



وأضاف الديب أبو علي خلال حواره ببرنامج “انتي” المذاع على قناة etc, أن فكرة اختيار شريك الحياة أصبحت مختلفة ومتحررة بشكل كبير، متابعا: يجب أن يكون هناك تغير في نمط ثقافة الزواج من قبل الأهل.



وأكمل: "الزوج والزوجة كل منهم له دور داخل المنزل، ولا يجوز أن يقوم الرجل بدور المرأة"، متابعا:"ممكن الزوج يساعد زوجته في شغل البيت بقدر معين".

ولفت إلى أن فكرة الزواج في بيت عيلة غير مقبولة، ويجب على الزوج أن يستقل بحياته بعيد عن أهله".