الدفاع الأوكرانية: الأفضل لروسيا الانسحاب من الحرب

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم، إن الأفضل لروسيا الانسحاب من أراضينا ومعالجة قضاياها الخاصة.

وأكد، أنه تحدث مع نظيره الأميركي واتفقا على أن السلطات الروسية ضعيفة.

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم، إن التوقعات الحالية بشأن الهجوم المضاد مبالغ فيها.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، أن الهجوم المضاد معقد والدفاعات الروسية قوية للغاية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، مساء أمس السبت، إن كييف تراقب الوضع في روسيا تركز على تحقيق أهداف الهجوم المضاد.