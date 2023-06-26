جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر .. تفاصيل

كشفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مؤكدة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

وصرح طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو بدءًا من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر نفسه.

مواعيد صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر

وتابع:سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وناشد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.