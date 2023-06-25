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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التربية والتعليم عن صعوبة الكيمياء: لا تقلقوا وكملوا الامتحانات بتركيز.. فيديو

شادي زلطة
شادي زلطة

علق شادي زلطة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، على أزمة امتحان الكيمياء، قائلاً: "مستوى الأسئلة في الامتحان مُقسم كالتالي 30% لمستويات العقلية البسيطة، و30 للمستويات العقلية المتميزة، و40% لمستويات العقلية المتميزة". 
 

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التعليم عن الكيمياء: يجب أن يحفظ الامتحان حق الطالب المميز

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فزلكة.. التعليم تنفي صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،مساء الأحد، أن وزير التربية والتعليم رضا حجازي، قام بالرد على الشكاوي المتعلقة بصعوبة امتحان الكيمياء، بتوجيه لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة دقة الأسئلة، ودقة الصياغة اللغوية، واحتمالية وجود أكثر من إجابة للسؤال، كما أن التصحيح الإلكتروني يوضح معامل الصعوبة لكل سؤال.
 

وطمأن الطلاب قائلاً: "لا تقلقوا وكملوا الامتحانات بتركيز، وطبيعي أن يكون الامتحان متدرج ما بين السهولة والصعوبة، لكي يحفظ الطالب المتميز حقه".


ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم حريصة على حصول كل طالب على حقه، وإذا وجد صعوبة أو سؤال لم يجاوب عليه كل الطلاب، فستخذ إجراء يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

التربية والتعليم الكيمياء التصحيح الإلكتروني الإعلامي نشأت الديهي

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