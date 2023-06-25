سوريا .. مقتل 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين في غارة على ريف ادلب

قال شهود وعمال إنقاذ إن طائرات روسية قصفت قرى وبلدات بالقرب من مدينة إدلب بشمال غرب سوريا يوم الأحد ، مما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات في تصعيد كبير للعنف في آخر معقل للمعارضة في البلاد.

وألقت طائرات حربية تحلق على علو شاهق ، قالت مراكز التتبع إنها طائرات سوخوي الروسية ، قنابلها على سوق للخضار في جسر الشغور بينما كان مزدحما بالمتسوقين قبل عيد الفطر ، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين.

وقالت جماعة الخوذ البيضاء للاستجابة لحالات الطوارئ المدعومة من الغرب.

وقال شهود عيان ورجال إنقاذ إن طائرات مقاتلة قصفت أيضا قرى في منطقة جبل الزاوية والأطراف الغربية لمدينة إدلب ، والتي تقع ضمن منطقة عازلة نصبتها روسيا وتركيا وأنهت معارك كبيرة قبل نحو خمس سنوات.

ولم يرد أي تعليق فوري من روسيا أو حلفائها في الجيش السوري الذي قصفت مدفعيته مناطق الثوار في ريف حلب الغربي.

خلال اندلاع القتال في الماضي ، قالت دمشق وروسيا إنهما تستهدفان الجماعات المتمردة فقط وتنفيان الهجمات العشوائية على المدنيين.

يعيش أكثر من 4 ملايين شخص في الشمال الغربي المكتظ بالسكان الذي تسيطر عليه المعارضة على طول الحدود التركية. معظمهم كانوا مدفوعين هناك بحملات متتالية بقيادة روسيا استعادت الأراضي التي استولى عليها المتمردون.

طالبت دمشق في الجولات الأخيرة من المحادثات التي توسطت فيها روسيا وأنقرة تركيا بسحب وجودها العسكري الهائل في آخر موطئ قدم للثورة السورية.

وقامت القوات التركية المتمركزة في المنطقة بصد روسيا ودمشق عن هجوم نهائي لاستعادة السيطرة على الجيب.

وتصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة مع إرسال دمشق تعزيزات على طول الخطوط الأمامية لمواجهة هيئة تحرير الشام الجهادية ، وهي جماعة المعارضة الرئيسية في المنطقة ، والتي تحملها المسؤولية عن تصعيد الهجمات على مواقع الجيش.

وتقول دمشق إنها كانت وراء هجوم بطائرة مسيرة يوم الجمعة استهدف مدينة القرداحة القريبة من قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية الساحلية.

قالت مصادر دبلوماسية إن موسكو نفد صبرها مع تركيا ، الداعم الرئيسي للمتمردين ، قائلة إنها لا تفعل ما يكفي لطرد الجهاديين من المنطقة العازلة.