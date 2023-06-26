جدري المائي .. الطعام المسموح والممنوع وطرق الوقاية منه

جدري الماء هو مرض شديد العدوى يتميز بأعراض مثل الحمى والغثيان والتعب وتشنجات العضلات، والطفح الجلدي والحكة والجلطات والبثور التي تغطي الجسم.

و يمكن أن يُحدث مضاعفات إضافية، بما في ذلك القرحة والتهاب الكبد والتهاب البنكرياس والالتهاب الرئوي وحتى السكتة الدماغية.

لذلك فإن التقليل من أعراض الإصابة بجدري الماء بالبقاء رطبًا والحصول على التغذية الصحية، من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في السيطرة على جدري الماء ، نستعرض في هذا التقرير، الأطعمة التي يجب تناولها، وكذلك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها، عند الإصابة بجدري الماء،

وفقاً لموقع (healthline).

الطعام الممنوع لمرضى الجدري المائي:

توجد بعض أنواع الأطعمة التي يُنصح بتجنب استهلاكها عند الإصابة بالجدري المائي، ولكن يُعد من الضروري استشارة الطبيب المُختص للحصول على العلاج المناسب:



الدهون المشبعة:

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

يُنصح بتجنب استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل؛ منتجات الألبان كاملة الدسم، واللحوم الحمراء، لأنَّ استهلاكها يمكن أن يزيد من سوء حالة الالتهابات، ممّا يُمكن أن يؤدي إلى بطء عملية التعافي، وازدياد سوء حالة الطفح الجلدي.

الحمضيات:

يُمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة الحمضية عند الإصابة بالتقرحات والبثور داخل الفم إلى الإصابة بتهيج هذه البثور والتقرحات، ممّا يؤدي إلى زيادة الشعور بالألم، وعدم الارتياح.

الأطعمة المصنعة:

يُنصح بتجنب استهلاك الأطعمة المُصنعة خلال فترة الإصابة بالجدري المائي، وذلك لمحتواها من الدهون المشبعة وبعض المواد المضافة التي يُمكن أن تُبطئ من عملية التعافي.

الأطعمة الحارة:

يُنصح بتجنب استهلاك الأطعمة الحارة الغنية بالتوابل في حال وجود تقرحات أو بثور داخل الفم نتيجة الإصابة بالجدري المائي؛ لأنَّ ذلك يُمكن أن يؤدي إلى زيادة الشعور بالألم.

الأطعمة المالحة:

يُمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المالحة إلى تهيج تقرحات الفم الناتجة عن الإصابة بالجدري المائي، ممّا يُسبب الشعور بالألم وعدم الارتياح، لذا يُنصح بتجنب استهلاك الأطعمة المالحة جدًا خلال فترة العلاج.

الأطعمة المسموحة

- الاطعمه المسموح تناولها خلال فترة الإصابة بعدوى الجدري المائي، وذلك لمساهمتها في تسريع عملية التعافي، وتعزيز صحة الجسم:



⁃ الفواكه والخضراوات غير الحمضية كالموز، والشمام، والتوتيات، والبروكلي، والخيار، والسبانخ.

⁃ الأطعمة كالبطاطا المهروسة، والبطاطس والأفوكادو، والبيض المخفوق، والدجاج المسلوق، وغيرها.

⁃ الأطعمة الباردة كالزبادي، والكفير، والمثلجات، والعصائر.

⁃ الأطعمة سهلة البلع والهضم كالأرز.



إليك بعض المشروبات المرطبة التى يمكن أن يُنصح بها وتشمل:



- الماء العادي وماء جوز الهند وشاي الأعشاب والمشروبات منخفضة السكر.



وهناك بعض المشروبات التي قد تُسهم في الجفاف ويُنصح بتجنبها وتشمل:

- عصائر الفاكهة السكرية والقهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

⁃ وتتضمن بعض الطرق الأكثر شيوعًا التي تحاول السيطرة بها على أعراض جدري الماء،

نصائح لتخفيف من الأعراض

للإصابة بالجدري المائي، ومنها ما يأتي :

- قص الأظافر لتجنب إحداث جروح في الجلد خاصةً للأطفال.

-ارتداء الملابس الواسعة

المصنوعة من القطن.

- تجفيف الجسم بمنشفة نظيفة

بعد الاستحمام.

- تجنب التعرض للحر الشديد أو التعرق، وذلك لتقليل من احتمالية تهيج التقرحات الجلدية.

- شرب كمياتٍ كافية من الماء والسوائل كماء جوز الهند، وبعض

شاي الأعشاب، وغيرها.

- تجنب شرب المشروبات الغنية بالسكر أو الكافيين.

-استخدام الأدوية لتقليل الحمى،

-وتجنب خدش الطفح لمنع انتشار العدوى، وتخفيف الألم والحكة بالحمام البارد أو المستحضرات المهدئة،

- وتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية.

- الالتزام بالعلاج الموصوف من قِبل الطبيب المُختص.