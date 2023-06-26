عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ محافظ بني سويف بعيد الأضحى

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الأضحي المبارك

زار صاحبا النيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا وبرفقتهما الأب الراهب القمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير القديس الأنبا بولا بمركز ناصر والأب الراهب القمص فام الأنطوني وكيل دير القديس الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر التابع لإيبارشية بني سويف، ووفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين، اليوم، مبنى محافظة بني سويف وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال صاحبي النيافة والوفد المرافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والقيادات الأمنية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

 كما زار صاحبا النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين، اليوم، مبنى محافظة القليوبية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية. 

وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب قداسة البابا تواضروس خلال الاتصال عن تمنياته لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع الإخوة المسلمين بالسعادة والخير.

من جانبه، شكر فضيلة شيخ الأزهر قداسة البابا تواضروس على معايدته متمنيًّا له الشفاء العاجل والعودة لممارسة نشاطه في أقرب وقت.

كما أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة  في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالاصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد ومواجهة التحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين. 

واختتم برقيته قائلا، دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

ترشيحاتنا

يوم التروية .. سر تسميته ومعناه وفضله

أبوظبي تشتري حصة من علامة نيو الصينية للسيارات الكهربائية

جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر .. تفاصيل

الحظ لم يتركها.. أسرار من حياة صفية العمري

بيراميدز يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع أشرف بن شرقي

شقيق حسين الشحات يكشف كواليس مثيرة في تجديد عقده مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ