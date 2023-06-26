الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ محافظ بني سويف بعيد الأضحى

زار صاحبا النيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا وبرفقتهما الأب الراهب القمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير القديس الأنبا بولا بمركز ناصر والأب الراهب القمص فام الأنطوني وكيل دير القديس الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر التابع لإيبارشية بني سويف، ووفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين، اليوم، مبنى محافظة بني سويف وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال صاحبي النيافة والوفد المرافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والقيادات الأمنية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار صاحبا النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين، اليوم، مبنى محافظة القليوبية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب قداسة البابا تواضروس خلال الاتصال عن تمنياته لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع الإخوة المسلمين بالسعادة والخير.

من جانبه، شكر فضيلة شيخ الأزهر قداسة البابا تواضروس على معايدته متمنيًّا له الشفاء العاجل والعودة لممارسة نشاطه في أقرب وقت.

كما أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالاصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد ومواجهة التحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين.

واختتم برقيته قائلا، دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.