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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤتمر لكهنة وسط القاهرة بعنوان مصادر التعليم الكنسي

مؤتمر كهنة القاهرة
مؤتمر كهنة القاهرة

عقد مجمع كهنة كنائس وسط القاهرة مؤتمرهم السابع والثلاثين لمدة ثلاثة أيام  تحت عنوان "مصادر التعليم الكنسي .

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع، نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا والأبوان الدكتور القمص ماركوس ناشد، والدكتور القس باسيليوس صبحي.

 من ناحية أخرى، زار صاحبا النيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا وبرفقتهما الأب الراهب القمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير القديس الأنبا بولا بمركز ناصر والأب الراهب القمص فام الأنطوني وكيل دير القديس الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر التابع لإيبارشية بني سويف، ووفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين، اليوم، مبنى محافظة بني سويف وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال صاحبي النيافة والوفد المرافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والقيادات الأمنية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

 كما زار صاحبا النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين، اليوم، مبنى محافظة القليوبية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية. 

وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب قداسة البابا تواضروس خلال الاتصال عن تمنياته لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع الإخوة المسلمين بالسعادة والخير.

من جانبه، شكر فضيلة شيخ الأزهر قداسة البابا تواضروس على معايدته متمنيًّا له الشفاء العاجل والعودة لممارسة نشاطه في أقرب وقت.

كما أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة  في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك.

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