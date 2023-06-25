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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خفر السواحل الأمريكي يعلن بدء التحقيق الرسمي في مأساة الغواصة تيتان

خفر السواحل الأمريكي
خفر السواحل الأمريكي

قال الأدميرال جون موجر، ممثل خفر السواحل الأمريكي، اليوم الأحد، إن خفر السواحل الأمريكي أطلق تحقيقا رسميا في مأساة غواصة "تيتان” التي اختفت في المحيط الأطلسي، وكذلك أسباب وفاة طاقمها.

وقال موجر، في مؤتمر صحفي: ”شكل خفر السواحل الأمريكي رسميا لجنة للتحقيق في فقدان هذه السفينة، فضلا عن مقتل خمسة أشخاص على متنها".

وأوضح أن قائد خفر السواحل، جيسون نيوباور، سيقود هذا التحقيق.

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بدوره، قال نيوباور، إنه “يمكن للجنة، تقديم توصيات إلى السلطات المختصة لتطبيق القيود المدنية أو الجنائية بناء على نتائج التحقيق”.

خفر السواحل الأمريكي المحيط الأطلسي غواصة تيتان

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