تستهدف 104 ملايين مواطن.. حسام عبدالغفار يكشف تفاصيل حملة 100 يوم صحة

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حملة 100 يوم صحة تتم برعاية الرئيس السيسى، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بصحبته الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بإطلاق الحملة والتى تستهدف 104 ملايين مواطن مصري فى 27 محافظة.



وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الحملة 100 يوم صحة، ستقدم جميع الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان خلال الـ 100 يوم، وذلك من خلال أكثر من 500 قافلة و5 آلاف وحدة رعاية أساسية وأكثر من 700 مستشفى على مستوى الجمهورية.





وأوضح أن الحملة توفر أيضا خدمات الصحة الإنجابية من خلال أكثر من 500 عياد، والسيارات المتنقلة، و3299 سيارة إسعاف، متابعا: نقدم خدمة صحية متميزة لكل المصريين.



ولفت إلى أنه لا يوجد فرق بين الحملات الأخرى وحملة 100 يوم صحة، جميعهم يقدمون خدمات صحية متميزة لكل المواطنين، موضحا: نستهدف تكثيف المبادرات الصحية فى كل مكان.



وتابع: الحملة تضم مبادرات خاصة بالصحة النفسية، بالإضافة إلى رفع معدلات التطعيمات في كل الأماكن، ومؤكدا على أن جهود الصحة فى السنوات الماضية سيتم مضاعفته خلال حملة 100 يوم صحة.