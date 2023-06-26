مظاهرات حاشدة في كوريا الشمالية.. اعرف السبب

شهدت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، مسيرات حاشدة في بيونج يانج ضد الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة الذكرى الـ 73 لاندلاع الحرب الكورية.

وذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، أن المشاركين رددوا شعارات تعهدوا فيها بـ "حرب انتقامية" لتدمير الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن حوالي 120 ألف عامل وطالب شاركوا في التجمعات التي نظمت في أنحاء العاصمة.

جاءت ذكرى يوم الأحد وسط مخاوف من أن تقوم بيونج يانج قريبا بإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري لتعزيز مراقبة الأنشطة العسكرية الأمريكية بعد أن انتهت محاولتها الأولى بالفشل في 31 مايو.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية لديها الآن "أقوى سلاح مطلق لمعاقبة الإمبرياليين الأمريكيين" و "المنتقمون على هذه الأرض يحترقون بعزيمة لا تقهر للانتقام من العدو".