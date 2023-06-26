في 27 محافظة | معلومات تهمك عن مبادرة 100 يوم صحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إن مبادرة 100 يوم صحة نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة ، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل الى ١٠٠ يوم ، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

وقال عبدالغفار ، إن الحملة تستهدف ١٠٤ مليون مواطن مصري في ٢٧ محافظة تقدم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان خلال 100 يوم بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية.



وأشار متحدث الصحة الي أن المبادرة تضم أكثر من 500 قافلة ، و5 الآف وحدة رعاية أساسية

بالإضافة الي ۷۰۰ مستشفى على مستوى الجمهورية .

الصحة تكشف أماكن تواجد المبادرة



وأوضح متحدث الصحة ، أن أماكن تواجد المبادرة هي :



- الوحدات الصحية

- العيادات والقوافل المتنقلة

- الأماكن الحيوية في المحافظات