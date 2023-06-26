عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في 27 محافظة | معلومات تهمك عن مبادرة 100 يوم صحة

صدى البلد

قال الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ،  إن مبادرة 100 يوم صحة نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة ، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل الى ١٠٠ يوم ، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة. 

وقال عبدالغفار ، إن الحملة  تستهدف ١٠٤ مليون مواطن مصري في ٢٧ محافظة  تقدم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان خلال 100 يوم بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية. 


وأشار  متحدث الصحة الي أن المبادرة تضم أكثر من  500 قافلة ، و5 الآف وحدة رعاية أساسية
بالإضافة الي  ۷۰۰ مستشفى على مستوى الجمهورية .

 الصحة تكشف أماكن تواجد المبادرة


وأوضح  متحدث الصحة ، أن أماكن تواجد المبادرة هي : 


- الوحدات الصحية
- العيادات والقوافل المتنقلة
- الأماكن الحيوية في المحافظات

الصحة مبادرة 100 الصحة العامة الفئات المستهدفة قافلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

من وقفة عرفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

100 ألف جنيه للمخالفين.. إجراءات جديدة لتحديد المناطق المتميزة بـ قانون البناء

بشرى للمواطنين يوم 30 يونيو بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية

جبالى يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى 2023 .. الحبس 5 سنوات عقوبة غش اللحوم

امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2023|معلم ينشر الإجابات الصحيحة ويؤكد سهولة الأسئلة

في 27 محافظة | معلومات تهمك عن مبادرة 100 يوم صحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ