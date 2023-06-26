أوكرانيا : نصف الناتو مستعدون لضم أوكرانيا

كشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، أولجا ستيفانيشينا، أن 15 دولة من دول حلف الناتو مستعدة لدعم مطالب كييف بالانضمام إليه.

ونقلت “روسيا اليوم”، عن صحيفة “زيركالو نيديليا” تصريحات ستيفانيشينا التي قالت فيها: “إذا ما تحدثنا عن مقياس من 30 نقطة، أو 31 نقطة، فإن 15 من تلك النقاط مخصصة للبلدان التي تفهم بوضوح الحاجة إلى مثل هذا القرار”.

وأضافت "تلك ليست قضية دعم أوكرانيا أو لا، فجميع البلدان يدعمون أوكرانيا، وقد اتخذت جميع الدول قرارات تاريخية وسياسية غير مسبوقة".

وأشارت إلى أن "الأغلبية العظمى من دول (الناتو) تدعم القرار بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف بوعي تام، لأن هذا ضمان للأمن".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق إنه إذا لم تتلق أوكرانيا دعوة إلى "الناتو" في قمة فيلنوس، فسيؤدي ذلك إلى تثبيط عزيمة القوات الأوكرانية.

فيما قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إنه في قمة فيلنوس واستعدادًا لها، لن يناقش الحلفاء قضية الدعوة الرسمية لأوكرانيا، لكنهم سيجرون مشاورات حول القرارات التي ستجعل كييف أقرب إلى الانضمام إلى الحلف، مضيفًا أن الشيء الرئيسي الآن هو الحفاظ على سيادة الدولة الأوكرانية.