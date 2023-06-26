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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قائد قوات الدفاع الجوي: قادرون على حماية سماء مصر ضد جميع المخاطر

الفريق محمد حجازي
الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي

أكد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي على أن صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب، يسطرها الرجال بالبطولات والتضحيات، وبين طياته نجد الحدث الأبرز للقوة الرابعة، فى قواتنا المسلحة الباسلة.

جاء ذلك خلال كلمة للفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي بمناسبة العيد الثالث والخمسين لقوات الدفاع الجوي. 

وأضاف الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي ، أن يوم الثلاثين من يونيو والذى نحتفل فيه اليوم بالعيد الثالث والخمسين لقوات الدفاع الجوي المصرى، يعتبر بمثابة الإعلان الحقيقى عن بناء حائط الصواريخ عام 1970والشاهد على تساقط طائرات العدو وبتر ذراعه الطولى واللبنة الأولى فى صرح الإنتصار العظيم للجيش المصرى فى حرب أكتوبر 1973.

قائد قوات الدفاع الجوي

وأكد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي إنه ليوم عظيم فى تاريخ العسكرية المصرية تجسدت فيه بطولات عظيمة وتضحيات جليلة قدم فيها رجال الدفاع الجوى أرواحهم حتى تظل الرايات خفاقة، فسلاماً على الشهداء.

وشدد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي أنه كان لزاماً علينا فى هذا اليوم التقدم بالشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل من رجال الدفاع الجوى الذين سبقونا فى تولى المسئولية وحملوا لواء الشرف والواجب فأستحقوا منا كل التقدير والإعتزاز.

قوات الدفاع الجوي

ووجه الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي التحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودرعها الواقى المرابضين فى كافة ربوع وحدود مصر الحبيبة قائلاً: "كونوا دائماً على قدر المسئولية وعند حسن ظن شعبكم الأبى، كونوا أداة للتحديث والتطوير وبناء المستقبل ، كونوا القدوة والمثل فى نكران الذات فداءً لوطننا الحبيب".

الدفاع الجوي

ووجه الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي رسالة إلى الشعب المصري أكد فيها أن قوات الدفاع الجوى تعمل ليل نهار سلماً وحرباً فى كل ربوع مصر عازمة على حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الإقتراب منها ونجدد العهد معكم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة.

وزير الدفاع

وإننا إذ نؤكد للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن قوات الدفاع الجوى ماضية فى التطوير والتحديث وزيادة قدراتها القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات محافظين على سماء مصر سلماً وحرباً.

الرئيس السيسي

ويشرفنى ويشرف قوات الدفاع الجوى أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مجددين العهد أن تظل دوماً قوات الدفاع الجوى جنوداً أوفياءبناة للمستقبل حافظين العهد مضحيين بكل غال ونفيس نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها لتظل مصر درعا لأمتنا العربية.

واختتم الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي كلمته قائلا: "حمى الله مصر شعباً عظيماً وجيشاً باسلاً يحمى الإنجازات ويصون المقدسات".

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