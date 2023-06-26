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ديني

فوز أستاذة علوم الأزهر بجائزة محمود عبد الغفار في كيمياء وتكنولوجيا البويات

د. مها الصاوي
د. مها الصاوي

حصلت الدكتورة مها الصاوي، أستاذ الكيمياء التطبيقية بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، على جائزة الدكتور محمود عبد الغفار (الهيئات والأفراد) في مجال الاتجاهات الحديثة في كيمياء وتكنولوجيا البويات والمخضبات ضمن جوائز الدولة التي أعلنتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2022م.

جائزة الدكتور محمود عبد الغفار 

وصرحت الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية، أن الفوز بهذه الجائزة يعكس الدور الكبير الذي أصبحت فيه المرأة في مؤسسة الأزهر الشريف، ودورها المتميز في دعم جهود البناء والتنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

يأتي ذلك تأكيدًا على استمرارية وتميز وريادة المرأة ودوها الإيجابي في مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة. 

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية، والدكتورة سامية الحسيني أبو فرحة، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ولاء مصيلحي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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وتأكيدًا على التطور الكبير الذي تشهده مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  وفضيلة الدكتور سلامه داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، في مختلف المجالات العلمية والبحثية؛ حصل الدكتور جمعة عبد الجواد محمد علي،  الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، على جائزة الأفراد المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تحمل اسم المرحوم الدكتور فوزي حماد، في تخصص علوم وتكنولوجيا المواد؛ صرح بذلك الدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، مشيرًا إلى أن الكلية تعد منارة علمية تشع بنور الوسطية والاعتدال في صعيد مصر.

هذا ويعد الدكتور جمعة سند من الكوادر الشابة والواعدة؛ فقد حصل على عديد من الجوائز الدولية ومشروع بحثي ممول من الأكاديمية، وله عديد من البحوث والكتب المنشورة.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط حصلت مؤخرًا على تمويل مشروعات بحثية بقيمة 12 مليونًا، كما تم افتتاح عدد من المعامل البحثية المتفردة من خلال مشاريع بحثية مشتركة مع باحثين أجانب من ألمانيا واليابان وروسيا. 

كما أن سبعة من أعضاء هيئة التدريس بعلوم بنين أسيوط كانو ضمن 2 % للعلماء الأكثر تأثيرًا في العالم، وتم اختيار ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مؤخرًا أعضاء في اللجان الوطنية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهم: الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد الكلية، عضوًا باللجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد للدورة الثانية على التوالي، والدكتور جمعة سند، عضوًا باللجنة الوطنية للمواد، والدكتور عبد العزيز أبو راية، عضوًا باللجنة الوطنية للبلورات.

وتتميز كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط باحتوائها على اكثر من 40  معملًا بحثيًّا متخصصًا في معظم التخصصات العلمية الدقيقة تقدم خدماتها لكل كليات الفرع والإقليم المحيط،  كما أنها أول كلية من كليات جامعة الأزهر للوجه القبلي تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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