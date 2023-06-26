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أخبار البلد

وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات

صدى البلد

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات بمشاركة المتطوعين بالصندوق و800 طالب  وطالبة من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان  بحضور الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى و الدكتور حسام رفاعى والدكتور وليد السروجى نائبا رئيس جامعة حلوان والدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية  والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، وذلك في إطار سلسلة الانشطة والفعاليات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفى به العالم يوم 26 يونيه من كل عام 
 

تتضمن الفعاليات استعراض نماذج محاكاة عن تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها ،كما تضمنت الفعاليات العاب رياضية " كرة قدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة " في إطار حملة " أنت أقوى من المخدرات " وسلمت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان الفرق الفائزة كأس البطولة والميداليات .

 
وخلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات أجرت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي  ،حوارا مفتوحا مع المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية ،مؤكده على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية ،لاسيما مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات " بين فئات المجتمع المختلفة، ووجهت القباج رسالة للمتطوعين للطلاب والطالبات المتطوعين الجدد "  نحن  سعداء بيكم وأمالنا فيكم كبير  لحماية شبابنا من الوقوع فى براثن الإدمان من خلال الوقاية  الأولية وتنفيذ الانشطة التوعوية" .

 
وأكدت "القباج " حرص وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .
 
وعلى صعيد  البرامج الوقائية شارك المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة للتوعية بأضرار الإدمان ،فعلى مدار عام  تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات في ما يقرب من 6 الاف مدرسة و276 كلية ومعهد عالي بـ 55 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعهد عالي على مستوى الجمهورية ،أيضا تنفيذ عدد 400 نشاط متنوع لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات من خلال تنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز والقبول الاجتماعي وتنشيط الذاكرة، ونسيان الهموم واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان ، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 893 مركز شباب على مستوى الجمهورية  ، أيضا تنفيذ مبادرة " قرية بلا إدمان " في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوعية الآسر بآليات  الاكتشاف المبكر للتعاطى  وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية  تامة من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان " 16023” كما تم تنفيذ  أكثر من 170  ألف زيارة منزلية  للتوعية بخطورة تعاطى المخدرات للأسر بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " مثل الأسمرات  والمحروسة وحدائق اكتوبر وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحي ببورسعيد و المناطق المجاورة ، أيضا يتم تنفيذ الأنشطة التوعوية على الشواطئ بالمحافظات الساحلية لتوعية المصطافين وأسرهم طوال فترة الصيف كما تم  تنفيذ مبادرة " توصل بالسلامة " لتوعية السائقين بأضرار الإدمان ، ومبادرة " القرار قرارك " لتوعية العاملين فى الجهاز الإداري للدولة بأضرار تعاطى المخدرات مع اتاحة كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة لاى موظف يتقدم للعلاج طواعية من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان . 
 

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من الأنشطة الرياضية  لطلاب الجامعات هو تعظيم دور الرياضة في مواجهة المشكلات، لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات بالتوازي مع تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية لرفع الوعى لدى طلاب الجامعات بأضرار تعاطي المواد المخدرة، حيث يتواجد مقرات للصندوق "بيوت التطوع "داخل العديد من الجامعات المصرية، تستقبل الطلاب طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات المتعلقة بمشكلة الإدمان وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى البعض المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023 "للصندوق مجانا وفى سرية تامة.
 
وفى نهاية فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات ،أعلن ما يقرب من 800 طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان عن رغبتهم في الانضمام لرابطة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان  البالغ عددها 32 ألف شاب وفتاة على مستوى محافظات الجمهورية  ليصل اجمالى عدد المتطوعين الى 32800 متطوع حتى الآن للمشاركة في تنفيذ أنشطة الصندوق التوعوية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة

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