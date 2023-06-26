مصرع شخص وإصابة أربعة في مشاجرة بالمرج

‏شهدت منطقة المرج مشاجرة بالأسلحة التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين حيث تمكن رجال المباحث ومديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين والأسلحة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها سيدتين وثلاثة أشخاص مصابين برش خرطوش وأحدهم متوفى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالجسم جميعهم مقيمون بدائرة القسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم .

بالإنتقال وسؤال المصابين قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين 3 أشخاص آخرين مقيمون بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء ، وفرد خرطوش مما نتج عنه إصابتهم المنوه عنها ، والتى أودت بحياة أحدهم .

أمكن ضبط المتهمين ، وبحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى الواقعة كما أقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بإحدى المناطق بدائرة القسم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.