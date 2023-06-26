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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المقاولون العرب ومدكور يوقعان اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية التحتية بمدينة أبوقير الجديدة

صدى البلد

وقع تحالف شركتي المقاولون العرب، ومدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة ، اتفاقية تعاون لتنفيذ أعمال البنية التحتية بمدينة أبو قير الجديدة شرق مدينة الإسكندرية بقيمة 6 مليار جنيه.

وقام بتوقيع الإتفاقية المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب والدكتور مهندس مصطفى أمين مدكور رئيس مجموعة شركات مدكور

يذكر أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف علي أعمال مدينة أبو قير الجديدة وسيتولي التحالف تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمدينة وهي عبارة عن مشروعات مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغيرها  طبقاً لتوجيهات الدولة لتصبح مدينة استثمارية وتجارية فضلاً عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير .

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حضر توقيع الإتفاقية من جانب المقاولون العرب المهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والمهندس حسن مصطفى عضو مجلس الإدارة والمهندس  محمد عبد النبي رئيس قطاع تنمية الأعمال والمهندس مصطفى سعد مدير إدارة تنمية الأعمال والدراسات الاستراتيجية، ومن جانب شركة مدكور المهندس محمد صقر نائب رئيس الشركة للشئون الاستراتيجية والتحالفات والمهندس محمد فخرى رئيس قطاع المشروعات والمهندس محمد سعيد مدير عام الشركة مدكور والمهندس محمد فخري رئيس قطاع المشروعات والمهندس هيثم علاء أبو الوفا مدير إدارة العطاءات والمبيعات.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الدراسات الاستراتيجية السواحل الشمالية المهندس حسام الدين الريفى المهندس أحمد العصار

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