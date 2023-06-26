عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال العيد.. رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تشكيل مجموعة عمل طواريء بالمدينة لمنع المخالفات

صدى البلد

أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس الجهاز لمتابعة سير العمل بالمرافق ومنع المخالفات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تم وضع خطة لمتابعة سير العمل طوال فترة الإجازة.

ووجه المهندس عبدالرؤوف الغيطى، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري والسريع في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة العيد لرفع كفاءة (الإنارة – النظافة - رش المبيدات الحشرية وتكثيف النظافة في محيط المساجد استعدادا لصلاه العيد).

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من عدم تنفيذ أى مخالفات أثناء الاجازة.

وأوضح " الغيطي " أنه يوجد لجنة تدخل سريع بإشراف نائب رئيس الجهاز لكل تجمع ورئاسة مدير الأمن لكل تجمع لمنع مخالفات البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، كما يوجد الخط الساخن 15100 لتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.

أجازة عيد الأضحى المبارك القاهرة الجديدة المهندس عبدالرءوف الغيطى المبيدات الحشرية المرافق العامة انتظام سير العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

إجازات ومرتبات ومجازر مجانية.. قرارات وهدايا الدولة للمواطنين في عيد الأضحى

الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

بشائر الخير قبل العيد| التموين: اللحوم تبدأ من 130 جنيها.. وطرح دواجن بتخفيض 30%

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

ترشيحاتنا

نكسة كبيرة لـ روسيا .. تطورات في أزمة أرض السفارة بأستراليا |شاهد

رسميا.. برشلونة يعلن ضم جوندوجان

تنظيم حفل صوت وضوء في معبد فيلة لـ جوارديولا

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

دعاء يوم التروية لقضاء الحاجة.. احرص عليه حتى غروب الشمس

ألمانيا تتنازل عن 54 مليون يورو من ديون مصر بهذا الشرط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ