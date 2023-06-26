خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

تصدرت ازمة لاعب الزمالك سيف فاروق جعفر اهتمام رواد التواصل الاجتماعي عقب توقيع عقود انضمامه إلي نادي بيراميدز فى الميركاتو الصيفي وسط غضب جارف من قبل إدارة القلعة البيضاء.

ازمة سيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فى تصريحات صحفية: سيف فاروق جعفر مضى وبصم على 4 نسخ.. وكان هديتي له شبكة وكلمت الجواهرجي أي شبكة يختارها.. سيف خد الظرف اللي فيه العقود ومشي وقال للإداري هوريهم لوالدتي .. اللي بيبيع النادي مش عايزينه.. قدمنا بلاغ ضده للنائب العام بعد ما خد العقود

وأكد مرتضى منصور على أن الأمر انتهي تماما حيث وقع اللاعب لعقود انضمامه لبيراميدز مشددا بالقول "أنا حزين“عليه ”.

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