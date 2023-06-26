بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

بعد انتشار أغنية " أووه سطلانة " بعد احتفال طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بالفوز بدوري ابطال أفريقيا، نشر طاهر صورة له وهو يرتدي تيشيرت هدية مكتوب عليه أوووه سطلانة ، عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير إنستجرام.



احتفل أبطال وصناع فيلم "بعد الشر" بحالة النجاح التي حققتها أغنيته الدعائية "سطلانة"، بعد تصدرها احتفالات فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخه.

كان لاعبو الأهلي قد استعانوا بأغنية "سطلانة" للاحتفال أثناء خروجهم من ستاد مركب محمد الخامس بالمغرب، بعد الفوز على فريق الوداد المغربي في نهائي أفريقيا.

انتشر فيديو احتفالات سطلانة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في إعادة الفيلم والأغنية الدعائية الخاصة به إلى الأضواء بعد مرور شهرين على طرحه وتحقيقه إيرادات متواضعة في شباك التذاكر.