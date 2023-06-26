عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

بعد انتشار أغنية " أووه سطلانة " بعد احتفال طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بالفوز بدوري ابطال أفريقيا، نشر طاهر صورة له وهو يرتدي تيشيرت هدية مكتوب عليه أوووه سطلانة ، عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير إنستجرام.

txt

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

txt

الزمالك يفاوض وبيراميدز الأقرب.. الأهلي ينافس لضم أشرف بن شرقي| تفاصيل


احتفل أبطال وصناع فيلم "بعد الشر" بحالة النجاح التي حققتها أغنيته الدعائية "سطلانة"، بعد تصدرها احتفالات فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخه.

كان لاعبو الأهلي قد استعانوا بأغنية "سطلانة" للاحتفال أثناء خروجهم من ستاد مركب محمد الخامس بالمغرب، بعد الفوز على فريق الوداد المغربي في نهائي أفريقيا.

انتشر فيديو احتفالات سطلانة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في إعادة الفيلم والأغنية الدعائية الخاصة به إلى الأضواء بعد مرور شهرين على طرحه وتحقيقه إيرادات متواضعة في شباك التذاكر.

فيلم بعد الشر طاهر محمد طاهر - الأهلي ابطال افريقيا احتفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

ترشيحاتنا

متى يوم عرفة 2023؟.. باقي 600 دقيقة لتفتح السماء أبوابها فاستعد

الأزهر يعلن نتيجة أبناؤنا في الخارج بنسبة نجاح 99.5% للإعدادية و99.3% للابتدائية

أول تعليق من رئيس وزراء كندا على تمرد فاجنر في روسيا

اتفاق إسرائيلي بريطاني على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

هبوط قياسي في سعر الليرة التركية

فتح باب التقديم المباشر للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية 11 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق جديدة لذيذة لعمل الفشة والطحال

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ