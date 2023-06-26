خالد عبدالغفار يتفقد القوافل والعيادات المتنقلة لمبادرة 100 يوم صحة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، الحملة التنشيطية الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة التي تم إطلاقها أمس .

ورافق الوزير خلال الجولة بمقار الحملة للقوافل والعيادات المتنقلة المتوفرة بمحطة مصر من ميدان رمسيس الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة.



وقام الدكتور خالد عبدالغفار ، بالاطمئنان والتأكد من تقديم الخدمات علي المترددين بسهولة ويسر ، كما أتطلع علي الخدمات المقدمة في الحملة من مبادرة الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة كبار السن ومبادرة صحة المرأة وحملات وسائل تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية والقوافل العلاجية من تخصصي الباطنة والأطفال والنساء والتوليد.