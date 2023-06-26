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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من حلف الناتو بشأن الرد السريع على إعادة انتشار "فاجنر"

حلف الناتو
حلف الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الإثنين، إن الحلف يراقب عن كثب تطور الوضع حول مجموعة فاجنر الروسية، ومعلومات إعادة انتشارها المحتملة في بيلاروس، مؤكدا أن الحلف مستعد للرد بسرعة.

وقال ستولتنبرج، ردا على سؤال حول خطط نقل مجموعة فاجنر إلى بيلاروس، "أولا، من السابق لأوانه الحديث عن ذلك بثقة، قد يتغير الوضع. ثانيا، نحن نراقبهم، يمكننا الرد بسرعة إذا لزم الأمر”.

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن “موقف الحلف هو أن الناتو يركز على دعم أوكرانيا.. يجب ألا يتدخل الناتو في هذه القضايا".

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وأكد ستولتنبرج، أن “حلف الناتو عزز وجوده في الاتجاه الشرقي في السنوات الأخيرة”.

ستولتنبرج بيلاروس مجموعة فاجنر حلف الناتو

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