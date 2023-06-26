عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

على سلم المحكمة.. مسجل خطر يطعن محاميا بالقليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

أصيب محام إثر تعدى شخص عليه نتيجة خصومة بينهما إذ تتبعه عقب خروجه من محكمة كفر شكر في القليوبية وغافله وطعنه عدة طعنات نافذة في جسده نُقل على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالقليوبية

تجارية القليوبية: العلاقات المصرية الهندية الأقوى اقتصاديا في عهد السيسي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول "م ع" 55 سنة محام حر مصابا بعدة إصابات في أنحاء الجسد.

وانتقلت قوة امنية من مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة تمت أمام محكمة كفر شكر ، وتبين أن المتهم مفرج عنه حديثا من السجن والمجنى عليه كان متواجدا في المحكمة لأداء عمله وعقب خروجه تتبعة المتهم وتعدى علية بالطعنات إثر خلافات وخصومة بينهما.

القليوبية كفر شكر الجهات المختصة مستشفى كفر شكر التخصصي مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

20 سنة بيحوّشوا فلوس الحج.. دخلت مكة بأختها وهترجع لوحدها

قائد فاجنر يخرج عن صمته لأول مرة منذ فشل تمرده على روسيا

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يدشن مبادرة " 100 يوم صحة" بالقافلة المتنقلة ببنها

إصابة طالبة بحالة إغماء وضبط حالة غش بسماعة بلوتوث خلال امتحانات الثانوية بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات مدينة بنها

تجارية القليوبية: العلاقات المصرية الهندية الأقوى اقتصاديا في عهد السيسي

ترشيحاتنا

سلمى الشيمي “كعب داير”| محاكمة جديدة لعارضة أزياء الفراعنة المثيرة للجدل بتهمة خدش الحياء.. إيه الحكاية؟!

المبتهل أحمد عاشور: مصر ولادة في مجال الإنشاد الديني.. فيديو

المايسترو أمير عبد المجيد يوجه رسالة قوية لـ حسن شاكوش وحمو بيكا

مسؤولون أمريكيون يعلنون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

رغم اعتراضات أمريكا.. إسرائيل تخطط لبناء 5,700 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أركان الحج وواجباته السبعة .. تعرف عليها بالتفصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القشة والكرشة والممبار

وزير الصحة يتابع مؤشرات أداء حملة 100 يوم صحة من العاصمة الإدارية

اوعي تشتريها.. علامات تدل على أن اللحوم كبيرة العمر

ظهور كائنات بحرية غريبة يثير قلقا في بريطانيا.. ما القصة؟

فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

أحمد حلمي يطرح أغنية أوووه من مسرحية ميمو.. فيديو

سنين شايلني وفي ضهري.. تعليق مؤثر من مريم الخشت لخطيبها.. شاهد

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ