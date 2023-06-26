على سلم المحكمة.. مسجل خطر يطعن محاميا بالقليوبية

أصيب محام إثر تعدى شخص عليه نتيجة خصومة بينهما إذ تتبعه عقب خروجه من محكمة كفر شكر في القليوبية وغافله وطعنه عدة طعنات نافذة في جسده نُقل على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول "م ع" 55 سنة محام حر مصابا بعدة إصابات في أنحاء الجسد.

وانتقلت قوة امنية من مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة تمت أمام محكمة كفر شكر ، وتبين أن المتهم مفرج عنه حديثا من السجن والمجنى عليه كان متواجدا في المحكمة لأداء عمله وعقب خروجه تتبعة المتهم وتعدى علية بالطعنات إثر خلافات وخصومة بينهما.