مشاكل لا تنتهي.. أستاذ جهاز هضمي يوضح تأثير اللحوم على الجسم

كشف الدكتور سراج زكريا، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بجامعة القاهرة، عن تأثير الإفراط في أكل اللحوم على الجسم و الجهاز الهضمي.

وأشار سراج زكريا، خلال استضافته ببرنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن كثرة اللحوم عموما من أي نوع غير جيد و غير صحي للجسم، ويمكن أن يؤدي لزيادة حمض "البوليك" لبعض الفئات العمرية.

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمي و الكبد بجامعة القاهرة، أن الناس تهمل التمثيل الغذائي ولا تعترف به، وهو ما يؤدي إلى التأثير السلبي للحوم على الجسم و يزيد الدهون، مضيفا أنه يتسبب في عسر الهضم و إرتفاع إنزيمات الكبد وغيره من الأمراض.

ونوه سراج زكريا، بأن مشكلة دهون الكبد أصبحت أكثر انتشارا خاصة بعد انتهاء "فيروس سي"، التي يرجع سببها لتناول اللحوم بكثرة بدون نظام غذائي مفيد.

وتابع، أن الإفراط من تناول اللحوم يؤثر على باقي أنشطة الجسم، و يعمل على زيادة الوزن وهو ما يؤثر على العظام و الغضاريف، موضحا أن القولون يضطرب مع زيادة البروتين بسبب زيادة الكربوهيدرات و المخبوزات.

