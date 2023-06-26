رد عنيف.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن هجوم كبير للجيش الروسي بأوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الإثنين، إن الجيش الروسي سيشن هجومًا واسعًا بعد فشل الهجوم المضاد لـ الجيش الأوكراني.

وقال ريتر، إن "العديد من العسكريين الروس في الاحتياط ويستعدون لهجوم مضاد، الجزء الأخير من العقيدة الدفاعية لموسكو، والتي بموجبها من الضروري صد هجوم العدو، وبعد ذلك، عندما يتم إضعافه تمامًا، وتوجيه ضربة مركزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستحاول ترتيب كارثة نووية في محطة زابوريجيا النووية.

وقال ريتر: ”هذا تهديد حقيقي، حقيقي بقدر الإمكان: سيحاول الأوكرانيون مهاجمة محطة زابوريجيا النووية وإلقاء اللوم على الروس في ذلك".

وأضاف أنه “بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا، فإن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مستعد لترتيب كارثة نووية في محطة زابوريجيا النووية في محاولة يائسة لتغيير مسار الصراع بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني”.

وقال ريتر: “نعلم أن الأوكرانيين قادرون على ارتكاب أعمال كارثية ومروعة".