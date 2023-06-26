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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"مين أغلى من أنّوس".. أول تعليق لـ أصالة بعد زواج شقيقها

اصالة
اصالة

نشرت الفنانة أصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه فيه رسالة إلى شقيقها أنس الذي تزوج منذ أيام قليلة. 

وقالت أصالة: “ومين أغلى منّ أنّوس يفرح لنفرح.. ومين أحلى نهال يختارها تشاركه العمر.. الله يسعدك حبيبي وتشوفوا كلّ الأيّام الحلوة والأصحاب المُحبّة الوفيّة وتكبّروا عيلتكم وتشوفوا على وشّ بعض كلّ النّجاح وكلّ التّوفيق ويحفظ لنا ياك ونشوف ولاد منّكم كتار، اجتمع بفرحكم أهلّ اشتقنا لهم وأصحاب غاليين وكان الوقت شوق ومحبًه وأحضان كبيرة وضحك وفرح .. أخي وحبيبي والسند الله يسعدك”. 

أصالة 

تداول رواد السوشيال ميديا صورا جديدة لـ شام الدهبي؛ ابنة الفنانة أصالة حيث كشفت الصور عن حملها في الشعور الأولى.

وارتدت شام فستان أسود خلال حفل زفاف خالها أنس نصري إلا أن الفستان كانت تظهر فيه ببطن منتفخة .

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل زفاف أنس شقيق الفنانة السورية أصالة نصري ، والذي يقام حاليا .

وظهرت شام ابنة الفنانة اصالة في الصور ، وهي تضع يديها علي بطنها ، مما يشير إلى وجود علامات الحمل عليها ، وهو ما يجعل أصالة تحصل علي لقب “ جدة ” ربما خلال الأيام القادمة .

وتأتي هذه الصورة بمثابة إعلان من شام الذهبي ابنة أصالة بحملها من زوجها بشكل غير رسمي ، بعد فترة من زواج .

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رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

والدة أصالة 

نشر الفنان محمود الخيامى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من حفل زفاف شقيق الفنان أصالة.

وخطفت والدة أصالة “عزيزة” الأنظار إليها فى حفل الزفاف برقصها مع الحضور والعروسين.

تحيى الفنانة أصالة حفلا غنائيا في الإمارات يوم 29 يونيو المقبل وذلك وسط إجراءات احترازية .  

وتشدو أصالة بعدد من الأغاني التى تنال اعجاب جمهورها فى الإمارات سواء كانت أغانى قديمة أو حديثة مثل “مابقيش انا” و"تصور" و"بنت اكابر" و"قد الحروف".

انتهت الفنانة أصالة نصري، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "متسألنيش"  المقرر أن تطرح ضمن أغنيات ألبومها الجديد الذي تعمل عليه حاليا.

أغنية متسألنيش من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل الذي رحل عن عالمنا مع بداية العام الجاري، وستكون من ألحان وتوزيع الفنان محمد ضياء الدين.

كان ضياء الدين قد كشف تفاصيل الأغنية عبر منشور نشره بصفحته الشخصية على «فيسبوك»، قال فيها: «إن شاء الله رجوعنا أنا وأصالة للعمل مرة ثانية من بعد غياب طال أكثر من 18 عاما يكون في تجديد وإضافة لي ولها، وإضافة أيضا للمستمع ويكون عند حسن ظنكم».

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