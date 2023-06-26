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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد تركي يوضح فضل يوم عرفة والأعمال المستحب فعلها لغير الحاج.. فيديو

أحمد تركي
أحمد تركي

كشف الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر، فضل يوم عرفة، والأعمال التي يجب على الإنسان القيام بها يوم عرفة لغير الحاج.

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وقال تركي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك العديد من الأعمال التي يجب على غير الحاج القيام بها، كما أن اغتنام فضل يوم عرفة، منحة ربانية.

 

وأضاف، مساء اليوم الإثنين، من فضل يوم عرفة، أن يدرك الإنسان رحمة الله، ومغفرة لعام مضى وعام آت، كما أن السترة مغفرة ورحمة.

 

وتابع: ومن الأعمال التي يجب القيام بها يوم عرفة، هي الصوم، وهو سنة وليس فرض، وهناك فئات ممنوعة من الصوم مثل «مرضى السكر، أصحاب الأمراض المزمنة»، وطالما عقدوا النية سينالون الجزاء والثواب من الله.

 

وأوضح أحمد تركي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن كل شخص كان متشوق لأداء مناسك الحج، أو الصوم، أو الأضحية، ولم يقدروا على فعلها، سينال هؤلاء الثواب طالما في نية.

 

وأبدى تركي غضبه الشديد، تجاه العديد من الأشخاص، الذين يصومون العشر الأوائل من ذي الحجة، ويأكلون الميراث، ولا يخرجون الزكاة، لابد أن الإقتداء بالنبي بكل شيء.

أحمد تركي

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