أحد علماء الأزهر يوضح حكم الأضحية بالطيور.. فيديو

أكد الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر، أن الأضحية من السنن التي أمرنا النبي بها، ومن شروطها الاستطاعة والمقدرة.

وقال تركي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الأضحية ليست واجبة، ولا يمكن الأضحية بالطيور، بل هي من بهيمة الأنعام.

أضاف، مساء اليوم الإثنين، أنه لا يجوز الاقتراض أو استلاف الأموال من أجل الأضحية، هذه تسمى «تجارة»، مؤكدَا أنها على القادر المستطيع، كما أن هناك العديد من التجار يستغلون موسم الأضاحي لرفع أسعار المواشي، مما يمثل عبء على المواطنين.

وتابع: أن الشخص غير القادر لا شرط عليه أخذ الأموال لشراء الأضحية، مضيفًا أن « الإطعام أهم من الأضحية، لأن الأضحية سنة عن النبي، ولكن هناك إطعام الطعام أهم من السنة، ويجوز إخراج صدقة للشخص غير المضحي».

وأوضح أحمد تركي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن إلى أن الولاء الوطني فرض على كل إنسان، ويجب على كل إنسان أن يكون لديه ولاء لوطنه، حيث قلم الصحفي كالجندي على الحدود، العمل على القيام بكل معاملات النبي في الحياة، وليس أخذ الأمور على الأهواء.