جلال الشافعي: لو بكل قرية موهبة واحدة هيطلعلنا 5 آلاف محمد صلاح



أكد جلال الشافعي، الناقد الرياضي بجريدة الأهرام، على أن الكرة المصرية تعاني من أزمة على مستوى المدربين، مشيدًا بالنموذج الذي يقدمه الأهلي في الإدارة الرياضية.

قال جلال الشافعي في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر "قناة صدى البلد":" لدينا أزمة في كل شئ، لدينا مواهب ولكن المشكلة أننا لا نمتلك مدربين في كل المراحل".

أضاف الشافعي:" لحل الأزمة لابد من معرفة الفرق بينا وبين الأوروبيين، لو طلعنا من كل قرية موهبة واحدة هيطلع لنا 5 آلاف محمد صلاح سنويًا، ايه إللي ضيعهم؟ علشان لا نملك المدرب الجيد".

اشار:" أغلبية المدربين في مصر في قطاع الناشئين يزوروا الرخص التدريبية الأفريقية، وتأكدت من هذه الحقيقة من كابتن شطة".

أوضح:" الكرة المصرية تحتاج إلى تطوير، نمتلك مواهب كثيرة للغاية لكننا لا نحسن استغلالها بشهادة الخبراء الأوروبيين".

واصل:" نعاني من أزمة مركزية بتواجد معظم شركات الأندية في القاهرة، وهذا يسبب إهدار للمواهب في الأقاليم، لابد من وجود أكاديمية يشرف عليها وزارة الرياضة واتحاد الكرة للمدربين وليس للاعبين".

شدد الشافعي:" ممكن الاستفادة من الخبرات الأجنبية باستقدام مدربين أجنبيين، لتطوير الكرة المصرية".

أكمل:" النادي الأهلي يقدم نموذجًا في الإدارة، وطوق النجاه في الكرة المصرية هو منتخب الشباب".

أتم جلال الشافعي:" مشروع كابيتانو خطوة.. لن يقدم لي ناتج نهائي، لكنه خطوة جيدة".

https://www.youtube.com/watch?v=EhmgJEonCOw