أغاني 30 يونيو .. محمد حماقي يغني بلادي .. وبشرة خير حسين الجسمي

تحتفل مصر غدا، بذكرى ثورة 30 يونيو التي خرج فيها المصريون لكي يطالبوا بالحرية ورحيل جماعة الإخوان الإرهابية والمعزول مرسي.

وظهر عدد من الأغانى الوطنية منذ اندلاع ثورة 30 يوينو ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز الأغاني الوطنية التي ميزت الثورة.

تسلم الأيادى

كانت البداية مع أغنية "تسلم الأيادى" التى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها حيث شارك فيها العديد من المطربين منها هشام عباس وغادة رجب ومدحت صالح ومصطفى كامل وسومة وغيرها من المطربين الذين تحمسوا لفكرة المطرب مصطفى كامل وكانت موجهة إلى الجيش الذى حمى البلاد.

"تسلم الأيادى"، من تأليف وألحان مصطفى كامل، وغناء كل من حكيم وغادة رجب، وسومة، وخالد عجاج ومصطفى كامل، وهشام عباس وإيهاب توفيق.

تسلم إيدينك

قدم بعدها المطرب الإماراتى حسين الجسمى اغنية «تسلم ايدينك» التى سجلها قبل ثورة يونيو بشهرين تقريبًا، وقدمها فى حفل بإحدى الجامعات بمناسبة عيد تحرير سيناء.

أغنية تسلم إيدينك، لـ حسين الجسمي، من كلمات: نادر عبدالله، ألحان: وليد سعد، توزيع: طارق عبد الجابر، وتقول بداية كلمات الأغنية: «تسلـــم يدينـــــك .. ياللي فــي حـب مصــر بتضحــي بسنيــنك .. ياللي انت وفيت وعـــد كـــان بينهـا وبينـك .. ياللي انت كنـت شايلــها دايمــا جـوه عينـك».

يا مصريين

وغنت الفنانة آمال ماهر، أغنيتها الوطنية "يا مصريين"، التي جاءت قبل 30 يونيو، لكنها كانت أشهر الأغاني التي حركت حماس الشعب المصري للقيام بثورتهم، وهي من كلمات: تامر حسين، وألحان: عمرو مصطفى، وتم تسجيلها على جزءين، ولاقت هذه الأغنية رواجا كبيرا بين الناس، وقام عمرو مصطفى بتسجيلها بصوته بعد النجاح الساحق الذي حققته.

بلادي

غنى محمد حماقى بعد نجاح ثورة 30 يونيو أغنيته الوطنية "بلادي"، كلمات محسن الخياط وألحان بليغ حمدي وتوزيع خالد عز، والأغنية تهدف إلى إشعال الحماس في الشعب المصري في وجه أعداء الوطن.

تحية للشعب المصري

وقدم الفنان حمادة هلال أغنية تحية للشعب المصري، عقب ثورة 30 يونيو إهداء للمشاركين بالثورة ولرجال الشرطة والجيش، هي من كلمات وألحان محمد جمعة.

بلدي

يأتى أيضًا ديوتو "بلدي" لحسام حبيب وأصالة ليسجل حالة مختلفة من حيث الموسيقى والأداء الذى خرج ليعلن عن أغنية رومانسية أكثر منها وطنية، عمل ايهاب عبد الواحد على تلحينها منذ شهور طويلة ليحقق رغبة حسام حبيب فى مشاركة أصالة الغناء بغض النظر عن الحدث أو الظروف التى تم طرحها فيها.

أنغام وأغنية "بلدي"

كما قدمت المطربة أنغام أغنية "بلدي" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز. ونالت هى الآخرى قسطا من النجاح, طرح محمد حماقى أغنية وطنية بعنوان "بلادي"، أهداها لمصر بعد نجاح ثورة 30 يونيو، من كلمات محسن خياط، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

بشرة خير

وجاءت أغنية «بشرة خير» للمطرب حسين الجسمى لتقلب الموازين، وتحقق نجاحا كبيرا خاصة انها عبرت عن جموع الشعب المصرى وهو ما حرص عليه كاتب الكلمات أيمن بهجت قمر، والحان: عمرو مصطفى.