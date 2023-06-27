أخبار الفن| بيومي فؤاد يرد على مقارنته بـ حسن حسني.. ومشروع فني يجمع شيري عادل وزوجها

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، نرصد أبرزها فيما يلي:

مخرج أصل الحكاية: الفيلم يتحدث عن ردود أفعال الناس تجاه الغريزة



التقت عدسة موقع “صدى البلد” بالمخرج محمد أمين، والذي كشف لنا عن تفاصيل أحدث أفلامه “أصل الحكاية”، كما تحدث عن كواليس تحضيره للعمل، بالإضافة التي القضايا التي يتناولها، وهل يحمل الجرأة التي اعتادها الجمهور في أعماله أم لا، وكشف عن تفاصيل أعماله الجديدة.

بيومي فؤاد يعلق على مقارنته بـ حسن حسني

علق الفنان بيومي فؤاد عن مقارنة الجمهور له بالفنان الراحل حسن حسني.



شيري عادل: مشروع فني مع زوجي.. وهذا سبب تعلمي لـ اللهجة البدوية

التقت عدسة موقع “صدى البلد”، بالفنانة شيري عادل، والتي كشفت لنا عن تفاصيل أحدث أفلامها “أصل الحكاية” مع المخرج محمد أمين، كما تحدثت عن كواليس تحضيرها لدورها، والصعوبات التي تواجهها، بالإضافة التي القضايا التي يتناولها العمل,.

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع



تمهيدًا لطرح الفيلم في موسم أفلام عيد الأضحى، أقامت شركة سينرجي فيلم العرض الخاص لفيلم "البعبع" من إخراج حسين المنباوي وبطولة أمير كراره، في سينما جالاكسي كايرو فيستفال، واحتفل نجوم وصناع الفيلم بالعرض الخاص وسط حضور كبير من نجوم الفن والصحافة والإعلام.

منة عرفة تستمتع بعطلتها الصيفية في المالديف| شاهد

نشرت الفنانة منة عرفة، صوراً من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.