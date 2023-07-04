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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ظهور هذه الأعراض تؤكد إصابتك بفقر الدم .. احذرها  

أعراض فقر الدم  
أعراض فقر الدم  

يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، المسؤولة عن نقل الأكسجين لأنسجة الجسم.

 

أعراض فقر الدم

 

ويحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد نتيجة لنقص عنصر الحديد. فمن دون وجود كمية كافية من الحديد، لا يستطيع الجسم أن ينتج ما يكفي من مادة خلايا الدم الحمراء التي تمكنها من نقل الأكسجين (الهيموجلوبين). ونتيجة لذلك، قد يتسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشعور بالتعب وضيق النفس.

 

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ويمكن علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بمكملات الحديد، ويلزم أحيانًا إجراء المزيد من الاختبارات أو العلاجات لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وقد يزيد فقر الدم عند وجود نزيف داخلي.

 

ويمكن أن يكون فقر الدم الناتج عن نقص الحديد طفيفًا جدًّا لدرجة عدم ملاحظته، ولكن كلما قَلَّ مستوى الحديد في الجسم وازداد فقر الدم سوءًا، تشتد أعراض المرض، وقد تشمل مؤشرات المرض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والأعراض ما يلي:

_ الإرهاق الشديد.

_ الضَّعف

_ شحوب الجلد

 

أعراض فقر الدم

 

_ ألم الصدر، أو تسارُع ضربات القلب، أو ضيق النفَس

_ الصُّداع، أو الدوار، أو الدوخة

_برودة اليدين والقدمين

_ التهاب أو ألم في اللسان

_ هشاشة الأظافر

_ اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية، مثل الثلج، أو الأتربة، أو النشا

_ ضعف الشهية، وخصوصًا في الرُّضَّع والأطفال الذين لديهم فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. 

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