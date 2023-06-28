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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فيها دود.. مخاطر غير متوقعة لتناول الكبدة النية

أضرار غير متوقعة
أضرار غير متوقعة لتناول الكبدة النية

توجد أضرار لتناول الكبدة نية، والبعض أكد أنها عادة قديمة توارثها الرجال، وتنتشر في عيد الأضحى، عند ذبح الأضحيات، فيحرص البعض على تناول الكبدة طازجة ونية، ظنا منهم أنهم بذلك يحصلون على كل فوائدها، في حين أن الكثيرين أبدوا اعتراضهم على هذه الطريقة في تناولها.

 

أضرار الكبدة النية

 

قال دكتور معتز القيعي، إخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الكبدة النيئة من العادات الغذائية الخاطئة، والضارة جدا على الجسم، لما تحمله الكبدة النيئة من أضرار للجسم، لأنها قد تحتوي على دودة الفاشيولا، في حال كانت موجودة في جسم الحيوان المذبوح، مما يؤدي إلى انتقالها إلى جسم الإنسان الذي تناولها.

 

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وتابع معتز القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، عن مخاطر دودة الفاشيولا؛ حيث أنها لها العديد من المخاطر، فهي تتسبب في إصابة الإنسان بالعديد من المشاكل الصحية، مثل : الانيميا الحادة، والإسهال الشديد، وتتسبب في أضرار للكبد، فيحدث له استسقاء، ويصاب الشخص بتليف الكبد.

 

أضرار الكبدة النية

 

وأفاد معتز القيعي، أنه يرجع أضرار تناول الكبد نيئة بشكل عام، لأنها المكان الذي تختزن فيه السموم في أي جسم، فيتم من خلاله تنقية الدم من السموم، ولذلك لابد من طهيها جيدا للتخلص من تلك السموم.

 

وأوضح معتز القيعي، أن أفضل طريقة لتناول الكبدة، أن تناول الكبدة المشوية، وبدون زيوت مهدرجة من أفضل الطرق لتناولها، للاحتفاظ قدر الإمكان بفوائد الكبدة، ويمكن لاستخدام المقلاة الهوائية في شوي الكبدة، أن تساعد على الاحتفاظ بكل فوائد الكبدة للجسم.

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