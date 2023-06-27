بدلوه بماعز.. طريقة غريبة لغش الخروف قبل بيعه

تجتاح طريقة غريبة لغش التجار الخراف قبل بيعها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وذلك بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه تجار يضعون فراء خروف على جسد ماعز ويبيعونها على أنها خروف.

وأثار هذا الفيديو استياء المتابعين الذين شجبوا هذه الطريقة الغير أخلاقية والغير مسؤولة من قبل التجار، وأكدوا على ضرورة تحري الدقة والحرص عند الشراء.

وتعد هذه الطريقة من أحدث أشكال الغش التجاري في سوق بيع اللحوم، وتستخدم بعض الأطراف غير المسؤولة هذه الطريقة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

طريقة غريبة لغش الخروف

لم يحدد الفيديو البلد التي تحدث فيها غش بيع الخراف، لكن قال أحد المتابعين في التعليقات: “يجب على الجهات الرقابية في الحكومة والمنظمات المعنية بحماية حقوق المستهلك، زيادة الجهود لضمان جودة المنتجات التي يتم بيعها في الأسواق”.

وأضاف آخر: “العمل على توعية المستهلكين وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والدقيقة لتفادي الوقوع ضحية لهذه الطرق الغير مشروعة في السوق”.

وبالرغم من أن هذه الطريقة تبدو غريبة وغير مألوفة، فإنها تشكل خطرًا على الصحة العامة، وتدعونا للتفكير في ما يمكن القيام به للحد من هذه الظاهرة وحماية المستهلكين من التلاعب والغش التجاري.