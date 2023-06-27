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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت وأرقام الطوارئ، والتي نستعرضها فيما يلي:

مغرب يوم عرفة.. مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات الثلاثاء 27 يونيو

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، الموافق 9 ذو الحجة 1444 هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

الصغرى بالقاهرة 23.. حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم عرفة في المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 “يوم عرفة”، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 27-6-2023
ثبتت أسعار الذهب في مصر لليوم الثالث علي التوالي مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-6-2023، دون  تغيير منذ يومين في محلات الصاغة وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-6-2023
شهد سعر الدولار أمام الجنيه مقابل  الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بدون أي تغيير وذلك للأسبوع الرابع علي التوالي بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

البيضاء بـ 70 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 27 يونيو

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

الطماطم بـ 2.25 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الخضروات والفاكهة الرئيسية بسوق العبور، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

عز بـ 37100 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27 يونيو
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت خلال الأسبوع الأخير بعد ارتفاعات شهدتها في أوائل الشهر وخاصة الحديد.
وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

الدينار بـ 100.33 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 27 يونيو

يقدم صدى البلد ، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنوك الرسمية.

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

 

مواقيت الصلاة حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم عرفة

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