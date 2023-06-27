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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-6-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار أمام الجنيه مقابل  الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بدون أي تغيير وذلك للأسبوع الرابع علي التوالي بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة في مصر.


وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع


بلغ أدني سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك التنمية الصناعية والأهلي المصري ومصر
وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، المشرق، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني، الاسكندرية، المشرق، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي،الكويت الوطني، الأهلي الكويتي".
سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ ثاني أعلي سعر في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


العمل في البنوك

يبدأ الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، تعطيل العمل بكافة قطاعاته، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري، الصادر قبل يومين.
وكشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري عن أسباب تعطل العمل في البنوك لقرابة 10 أيام مقبلة، نظرا للإحتفال بأعياد الأضحي المبارك و ذكري ثورة 30 يونيو المجيدة.

قال البنك المركزي الموظفين في البنوك المصرية من المقرر عودتهم إلي مقر عملهم اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
وعلي سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري عن طرح عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيه بتكلفة وصلت لملياري جنيه، إذ جري توزيعها علي البنوك.
كشفت مصادر مطلعة لـ صدي البلد عن بدء تغذية البنوك لماكينات الصراف الآلي ATM علي مستوي فروعها بالعملات الجديدة من فئتي 10 و 20 جنيه البلاستيكية مع العملات الأخري، لتدبير احتياجات المواطنين خلال فترات الأعياد.
ولجأ البنك المركزي المصري لطرح عملات بلاستيكية جديدة من فئة 20 جنيه لاختبار قبولها داخل السوق المحلي وفي المعاملات اليومية، موضحا أن عمليات احلال وتجديد العملات الجديدة يتم وفقا لمخططات مدروسة ودقيقة.
 

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