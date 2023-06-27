عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 27-6-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

ثبتت أسعار الذهب في مصر لليوم الثالث علي التوالي مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-6-2023، دون  تغيير منذ يومين في محلات الصاغة وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

عيار 21

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 2225 جنيها للبيع و 2245 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 26 يونيو 2023

تفاصيل أسعار الذهب عالميا بالتزامن مع تراجع الدولار

عيار 24


وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2543 جنيها للبيع و 2566 جنيها للشراء

عيار 18


وبلغ سعر عيار 18 نحو 1907 جنيهات للبيع و 1924 جنيها للشراء.

عيار 14


وسجل سعر عيار 14 الأدنى قيمة نحو 1483 جنيها للبيع و 1497 جنيها للشراء.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات، وبنسبة 0.4% ، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2250 جنيهًا، وتراجع إلى مستوى 2135 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2260 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2240 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 38 دولارًا، وبنسبة 1.9%، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1958 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 924.13 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1297.63 دولار للأوقية. 

وتعرض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري،  للتذبذب خلال الأسبوع الماضي والذي شهدت فيه العملة البريطانية عدم الاستقرار منذ مطلع ذات الأسبوع ليتراجع بمقدار 45 قرشا. 
 

أوقية الذهب


وصل سعر أوقية الذهب نحو 79.1 ألف جنيه للبيع و 79.8 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.542 مليون جنيه لبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.

الجنيه الذهب


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.8 ألف جنيه للبيع و 17.96ألف جنيه للشراء

ارتفاع في البورصات العالمية


ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، بعد مطالبة بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي، بعدم رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف أوضاع البنوك، بجانب تداعيات الأحداث الجيوسياسية في روسيا، وتمرد مجموعة فاجنر.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2250 جنيهًا، وارتفعت الأوقية بقيمة 12 دولارًا، لتسجل مستوى 1932 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2572 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1929 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1500 جنيه، والجنيه الذهب سجل 18 ألف جنيه. 

أسعار الذهب في مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

احذفها فورا .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب من هذه النسخة

دعاء واحد قاله النبي جبر الله بخاطره ..ردده لمغيب شمس يوم عرفة

موضوعات متعلقة

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعيار 21 يسجل 2250 جنيهًا

ترشيحاتنا

CNN تبث تسجيلا لـ ترامب يكشف عن خطة البنتاجون توجيه ضربة لإيران

26 يوليَو محاكمة طبيب الحرام بروض الفرج

خبير يحذر من تخزين اللحمة في الأكياس العادية .. عادة خاطئة

فضائل الحج والعمرة .. ربنا هينجيك من الفقر ويغفر لك كل ذنوبك

دعاء يوم عرفة مكتوب ومستجاب.. ردده بهذه الكيفية عن النبي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 27-6-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ