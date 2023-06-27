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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أبومسلم: طاهر مستواه متذبذب وأيمن كان يستحق فرصة.. وأتمنى انضمام زيكو للأهلي

صدى البلد

 

أكد أحمد أبومسلم نجم الأهلي السابق، أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر مستواه متذبذب في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني يعتمد على أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وحسين الشحات في الموسم الجاري، وبالتالي من الصعب مشاركة طاهر أساسيا.

وقال أبومسلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "كولر طور أداء العديد من العناصر داخل صفوف الأهلي، ولكن طاهر مستواه متذبذب ومتراجع في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "العرض الجيد الذي قدمه الوكرة القطري لضم حمدي فتحي كبير، وفي وسط الملعب هناك عناصر جيدة مثل مروان عطية وأليو ديانج، والأخير من الصعب رحيله أيضا، كما يتواجد عمرو السولية، وفي الطريق أكرم توفيق بعد تعافيه من الإصابة وبالتالي لن يكون هناك أزمة، لأن أكرم في الوسط أفضل، مع وجود خالد عبدالفتاح وهاني في الجبهة اليمنى".

وواصل: "لا أتمنى رحيل أيمن أشرف عن الأهلي فهو ظهير أيسر جيد بعيدا عن مركز المساك وكان يستحق الحصول على فرصة اللعب، والثنائي الموجود في مصر في مركز الظهير الأيسر محمد حمدي لاعب بيراميدز وأحمد فتوح لاعب الزمالك، اما حمدي لاعب انبي فهو عنصر جيد لكنه يشبه محمد شكري لاعب الأهلي الذي انتقل لسيراميكا، هناك أزمة هذا الموسم بشأن عدم توافر بديل علي معلول طوال الموسم".

وأكمل: "كريم الدبيس لاعب جيد ولكن ينقصه الخبرات، والتعاقد مع ظهير أيسر أصبح مشكلة، أما بالنسبة لـ يحيى عطية فهو لم يظهر سوى في الكرات الثابتة أمام الأهلي في نهائي إفريقيا، وهو ليس الظهير الأساسي لمنتخب المغرب، وأرفض وجود لاعب اجنبي بديل لمعلول".

وزاد: "لابد من تدعيم مركزي رأس الحربة والظهير الأيسر في الأهلي، وتحدثت مع مسئولي النادي عن محمد حمدي لاعب بيراميدز وكان حرًا بعد انتهاء عقده، وكنت على علم بتوقيعه للأهلي ولكن تم التراجع عن إتمام الصفقة وقام بالتجديد مع بيراميدز".

وأكد: "شادي حسين مهاجم الأهلي أصبح خارج الحسابات تماما ولم يستغل الفرصة التي حصل عليها في بداية الموسم، وهناك لاعبين لم يتم الاستفادة منها موجودة يجب ان يكون هناك قرار حاسم بشأنهم".

وحول بعض اللاعبين المعارين من الأهلي، قال أبومسلم: "محمد محمود فرصته صعبة في الموسم القادم ولن يعود من الاتحاد، ومحمد شكري من الصعب إعادة شراء عقده، ولكن الأبرز هو نيدفيد الذي يلعب بصفة مستمرة مع فيوتشر وقد يكون مفيد للأهلي بعد رحيل حمدي فتحي".

وزاد: "يجب التفكير في مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود، فهو لاعب جيد وممتع للغاية، أتمنى متابعته ومراقبته جيدا".

أحمد أبومسلم أحمد عبدالقادر الأهلى حسين الشحات طاهر محمد طاهر

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