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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالي في كأس أمم أفريقيا للشباب

صدى البلد

يختتم منتخب مصر الأولمبي اليوم، الثلاثاء، استعداداته لخوض ثانى مبارياته فى كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة أمام مالى، بعدما تعادل الفراعنة الصغار سلبياً مع النيجر، مساء الأحد، على ملعب طنجة فى المغرب.

ويتواجد الفراعنة فى المجموعة الثانية المثيرة للجدل قبل انطلاقها، برفقة النيجر والجابون ومالي، وحرص البرازيلي ميكالي على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين قبل انطلاق البطولة من أجل تحفيزهم، خاصة أن المباريات الأولى دائماً ما تكون صعبة على اللاعبين صغار السن فى مثل هذه البطولات.

وطالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز؛ لإرسال رسالة لباقي المنتخبات بقوة المنتخب ورغبته فى المنافسة على اللقب والتأهل للأولمبياد .

واستبعد "كاف" منتخب الجابون، وحلّت الكاميرون مكانه، قبل أن يتم التراجع عن القرار، وتتأكد مشاركة الجابون فى المسابقة.

ويتأهل عن كل مجموعة، صاحب أول مركزين إلى نصف النهائي، أما من يتأهل إلى أولمبياد باريس، فيكون طرفا النهائي وصاحب المركز الثالث.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالى في كأس أمم أفريقيا للشباب

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع مالى فى الثامنة مساء غد، الأربعاء، على ملعب طنجة بالمغرب.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد مالى في كأس أمم أفريقي

مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالى ستنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

مشوار مصر فى دور المجموعات بدأ بلقاء النيجر، ثم مالي والجابون على الترتيب، وهي كالتالي:

- المباراة الثانية: مصر ضد مالي، 28 يونيو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.
- المباراة الثالثة: الجابون ضد مصر، 1 يوليو في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة.

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