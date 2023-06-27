كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الاضحى المبارك، ويبحث المواطن بشكل مستمر هذه الساعات عن أسعار كيلو اللحم قائم، وذلك قبل أن يحصل على الأضحية من المربي، ومن خلال هذا الموضوع سنرصد لكم سعر كيلو اللحم قائم بجميع محافظات مصر، حيث أن أسعار الخرفان تبداء من 5000 جنيه وتنتهي عند 12000 جنيه، ويتم تحديد سعر الأضحية على حسب وزنها.

اسعار الخرفان اليوم

سعر الخروف اليوم

تتراوح أسعار الخراف في مصر 2023 من 5000 إلى 12.000 جنيه باختلاف أنواعها وأحجامها.

وحددت شعبة القصابين، أنواع الخرفان وأسعارها في مصر للكيلو الواحد قائم، إذ وصل سعر الكيلو في الخراف الحية إلى 170 جنيها، ويتراوح سعر الكيلو القائم من الخراف البرقي من 120 إلى 175 جنيها.

أسعار الخراف الحية

يتراوح سعر كيلو الخروف الأسواني قائم من 120 إلى 135 جنيها.

سعر كيلو الخراف الفلاحي القائم يتراوح ما بين 110 إلى 130 جنيها.

سعر كيلو الخرفان الصعيدي القائم ما بين 120 وحتى 130 جنيها.

أسعار اللحم الضأن



سعر كيلو اللحم الضأن قائم من الخروف إلى 150 جنيها.

سعر كيلو اللحم الضأن قائم من الماعز ما بين 130 حتى 140 جنيها.

سعر كيلو اللحم الضأن قائم «البرقي» 120 جنيها.

أسعار الماعز

سعر كيلو اللحم الضأن قائم أسواني»

ما بين 115 حتى 130 جنيها.

أما عن سعر كيلو اللحم الضأن قائم فلاحي فيسجل 110 جنيهات.

سعر كيلو اللحم الضأن قائم البرازيلي إلى 90 جنيها.

أسعار العجل القائم

تختلف أسعار العجل القائم ما بين البلدي والمستود كالتالي:

سعر كيلو العجل البلدي قائم 73 جنيها تقريبا.

سعر كيلو لحم العجل المستورد قائم إلى 140 جنيها تقريبا للحوم الأوكرانية، الكولومبية والإسبانية.

سعر الأضاحي القائم من اللحم الجاموسي

سعر الذبيحة كبيرة الوزن والسن ما بين 120 إلى 160 جنيهًا.

سعر الأضاحي القائم من اللحم الجاموسي

سعر كيلو اللحوم الجاموسي قائم لوزن 300 كيلو إلى 140 جنيهًا.

سعر اللحوم الجاموسي القائم ووزن 200 كيلو، يصل إلى 150 جنيهًا.

أسعار المواشي

أسعار المواشي في محافظة دمياط

وجاءت أسعار المواشي في محافظة دمياط كالتالي:

سعر كيلو العجول البقري القائم من 135 إلى 140 جنيها.

سعر كيلو الخروف الضأن القائم 150 جنيها.

سعر الكيلو القائم من الجاموس من 125 إلى 135 جنيها.

سعر كيلو الماعز القائم 130 جنيها.

سعر كيلو الماعز القائم 140 جنيها.

أسعار المواشي اليوم بالغربية

أسعار الأبقار تبدأ من 135 جنيهًا للكيلو القائم، وأسعار الجاموسي 125 جنيهًا للكيلو القائم.

أسعار العجول في محافظة الغربية، تتراوح بين 40 ألف جنيه و60 ألف جنيه للرأس.

160 جنيهًا للكيلو القائم من الضأن.

165 جنيهًا للكيلو القائم للماعز.